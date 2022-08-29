ناسا تلغي إطلاق صاروخها باتجاه القمر بسبب مشكلة فنية

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر بثها المباشر بالفيديو إلغاء الإطلاق المقرر الاثنين لصاروخها الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته، ما يرجئ لبضعة أيام على الأقل بدء هذه المهمة التي تشكل انطلاق برنامج "أرتيميس" الفضائي الأميركي للعودة إلى القمر.

وتاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون الجمعة في الثاني من سبتمبر، ثم في الخامس من الشهر عينه. لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد.