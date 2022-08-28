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بيع سيارة فورد للأميرة ديانا في مزاد بـ 764 ألف دولار

بيع سيارة فورد للأميرة ديانا في مزاد بـ 764 ألف دولار

بيع سيارة فورد للأميرة ديانا في مزاد بـ 764 ألف دولار

بيع سيارة فورد للأميرة ديانا في مزاد بـ 764 ألف دولار

بيع سيارة فورد للأميرة ديانا في مزاد بـ 764 ألف دولار

الاقتصادية من الرياض

 بيعت سيارة كانت تستخدمها الأميرة ديانا بمزاد في بريطانيا بمبلغ 650 ألف جنيه استرليني (764 ألف دولار).وقادة الأميرة ديانا السيارة، فورد إسكورت ار اس تربو، السوداء بداية من 23 أغسطس 1985 وحتى الأول من مايو 1988، وبيعت لمشتر إنجليزي في دار مزادات سيلفرستون. وكان تم التقاط صور للأميرة الراحلة مع السيارة فورد إسكورت خارج متاجر أزياء صغيرة في تشيلسي بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

يذكر أن الأميرة البريطانية  كانت تفضل قيادة سيارتها، وكان يجلس فرد من قيادة الحماية الملكية إلى جانبها، في مقعد الراكب. ولم تقطع السيارة سوى 24 ألفا و 961 ميلا ( حوالي 40170 كيلو مترا)فقط. يشار إلى أنه في يونيو 2021  بيعت سيارة أخرى من طراز فورد اسكورت استخدمتها ديانا أيضا في مزاد بمبلغ 52 ألف جنيه إسترليني.

 

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