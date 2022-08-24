الذهب يتراجع مع صعود الدولار وسط ترقب ندوة مجلس الاحتياطي الاتحادي

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 0.7 في المائة في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1769.20 دولار.

وبحسب "رويترز"، استقر الدولار قرب ذروته في الآونة الأخيرة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 19.05 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 875.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1976.28 دولار.