أغلبية ضئيلة في أيرلندا الشمالية يؤيدون مغادرة بريطانيا لتحقيق حلم إلى أيرلندا موحدة

تؤيد أغلبية ضئيلة من الناخبين في أيرلندا الشمالية مغادرة بريطانيا والانضمام إلى أيرلندا موحدة بين 15 و20 عاما، بحسب استطلاع أجرته "صنداي تايمز".

وأفادت الصحيفة، بأن الاستطلاع أظهر أن الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عاما، كانوا الاكثر تأييدا للانضمام إلى أيرلندا، بينما فضل كبار السن في الحفاظ على الاتحاد مع بريطانيا.

وأشارت، إلى أن 48 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون لصالح بقاء أيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة، في حال تم إجراء استفتاء اليوم، مع وجود 11 % غير متأكدين من رأيهم، ومع ذلك فإنه في حال تم إجراء استفتاء في فترة بين 15 و20 عاما، سيتراجع التأييد إلى 44 %، مع وجود 4 % غير متأكدين من رأيهم.