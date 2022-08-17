بعد مطالبات بتغيير ملكية النادي .. هل تبيع عائلة جليزر حصة في مانشستر يونايتد؟

ذكرت مصادر مطلعة اليوم أن عائلة جليزر ستفكر في بيع حصة أقلية في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب ما نقلت المصادر لوكالة بلومبرج للأنباء، أجرت الأسرة بعض المناقشات التمهيدية حول إمكانية استقدام مستثمر جديد، لكنها ليست مستعدة بعد للتنازل عن السيطرة على النادي الإنجليزي، والذي قد تقدر قيمته بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني بحسب التقرير.

في وقت سابق، قال إيلون ماسك في تغريدة على تويتر إنه سيشتري النادي ليقول بعد ذلك بقليل إن كل هذا كان جزءا من "مزحة مستمرة منذ فترة طويلة".

واشترت عائلة جليزر الأمريكية مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (954.48 مليون دولار) في عام 2005. وعلى الرغم من إدراجها في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ عام 2012، إلا أن عائلة جليزر تحتفظ بملكية أغلبية الأسهم.

وكان مشجعو يونايتد يطالبون بتغيير ملكية النادي، الفائز ثلاث مرات بكأس أوروبا، أكبر مسابقة للأندية على صعيد كرة القدم العالمية بعد أدائه المخيب للآمال في السنوات الأخيرة.