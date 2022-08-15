فوز وليام روتو في أكثر الانتخابات الرئاسية تنافسية في كينيا 

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا الاثنين فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج، رغم رفض عدد من أعضاء اللجنة للنتائج.

وقال رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي إن روتو فاز بحوالى 7,18 مليون صوت (50,49 في المئة) في مقابل 6,94 مليون صوت (48,85 في المئة) لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من آب/أغسطس.