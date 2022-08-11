تغريم راكبة 2350 يورو لرفضها ارتداء الكمامة في رحلة جوية

قضت المحكمة الابتدائية في فرانكفورت بألمانيا اليوم الخميس، بفرض غرامة مالية بقيمة 2350 على راكبة رفضت ارتداء الكمامة على متن إحدى الطائرات.

وأصبح الأمر الجزائي بدفع الغرامة نافذ المفعول بعد تغيب المرأة (41 عاما) عن الجلسة، وأدانتتها المحكمة بالإيذاء البدني والتعدي على أفراد تنفيذ القانون.

وكانت المرأة لم ترتد كمامة على متن طائرة خلال رحلة من المكسيك إلى ألمانيا في أبريل 2021، وقرر قائدها خلال توقف مؤقت طردها من الطائرة لكنها رفضت النزول.

وأبلغ قائد الطائرة الشرطة، حيث حضر شرطيون لإنزالها لكن المرأة قاومتهم، الأمر الذي تسبب بحدوث إصابات طفيفة لهم، وتمكنت الطائرة من مواصلة الرحلة إلى ميونيخ لكن بعد تأخر إقلاعها.