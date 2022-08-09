تكييف الهواء البارد يقلل نمو الأورام السرطانية

كشفت دراسة أجريت في السويد أن تشغيل تكييف الهواء البارد في الغرفة يقلل نمو الأورام السرطانية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في معهد كارولينسكا العلمي في السويد ونشرتها دورية "نيتشر" أن الطقس البارد يحفز إنتاج الدهون البنية في الجسم والتي تستهلك السكريات التي تتغذى عليها الأورام من أجل النمو.

وذكر الباحث ييهاي كاو الباحث بقسم الأورام وعلم الأحياء المجهرية في معهد كارولينسكا: "لقد وجدنا أن الأنسجة الدهنية البنية تتنافس لسحب الجلوكوز من الأورام، وبالتالي تقلل نمو السرطان لدى فئران التجارب".

وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" للأبحاث الطبية: "تشير نتائج التجربة إلى أن التعرض للبرودة قد يكون نهجا واعدا لعلاج السرطان، رغم الحاجة إلى التحقق من صحة هذه الدراسة من خلال تجارب علمية أوسع نطاقا".

وأثبتت التجربة أن إعاشة الفئران في درجة حرارة تبلغ أربعة مئوية خفض نمو الأورام السرطانية لديها بشكل ملموس، ورفع متوسط اعمارها بواقع الضعف تقريبا مقارنة بالفئران التي تمت إعاشتها في درجة حرارة تبلغ 30 مئوية.

وبحسب "الألمانية" قال الباحث ييهاي كاو إن الأمر المثير للاهتمام أن تناول المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكريات يبدو أنه يبطل تأثير انخفاض درجات الحرارة على الأورام السرطانية، مما يرجح أن الحد من كميات الجلوكوز التي تدخل الجسم قد يكون من أهم الوسائل للسيطرة على السرطان.

