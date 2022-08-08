السوق الموازية تتراجع 61 نقطة بتداولات 32 مليون ريال

خسرت السوق الموازية "نمو" 61 نقطة بنحو 0.28 في المائة لتنهي الجلسة عند 21776 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 23 في المائة بنحو 9.7 مليون ريال لتصل إلى 32 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة، ما يعادل 81 ألف سهم إلى 621 ألف سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 16 في المائة بـ 457 صفقة لتصل إلى 2.4 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة كير بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 114 ريالا، يليه نسيج للتقنية 4.2 في المائة مغلقا عند 99 ريالا، وحل ثالثا سهم عزم بـ 3.6 في المائة إلى 178.40 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة مياه الجوف بنحو 8.1 في المائة ليقفل عند 64.30 ريال، ثم موبي 4.5 في المائة، حيث أغلق عند 85.50 ريال، وحل ثالثا أكاديمية التعلم بنحو 4 في المائة ليبلغ 49.45 ريال.وكان الأعلى تداولا مياه الجوف بقيمة 5.2 مليون ريال، ثم "فاديكو" بـ 4.1 مليون ريال، وحل ثالثا الوسائل الصناعية بتداول أربعة ملايين ريال.