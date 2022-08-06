أمطار طوفانية غير مسبوقة على وادي الموت في كاليفورنيا .. الموقع الأشد حرارة في العالم

تسببت أمطار غزيرة نادرة السقوط في "وادي الموت" الصحراوي الشهير في شرق ولاية كاليفورنيا الأميركية الجمعة بفيضانات كبيرة حاصرت حوالي ألف شخص، وفقا لما أعلن المنتزه الوطني المشرف على الموقع.

ولم يتمكن "نحو 500 موظف و500 زائر من مغادرة" المكان جراء "هطول امطار غير مسبوقة" تسببت في "طوفان كبير" وأدت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية للمنتزه.

وأوضحت ادارة الموقع في بيان أن "جميع الطرق في المحمية مغلقة في الوقت الحاضر وستظل كذلك يإلى أن يحدد المشرفون حجم الاضرار".

واقتلعت المياه الطوفانية اجزاء من الطريق وجرفت حاويات نفايات صوب سيارات لم تعد صالحة للاستخدام وأغرقت مكاتب وفنادق، حسب ادارة الموقع.

وتساقطت 37 ميليمترا من الأمطار دفعة واحدة في حين أن متوسط المجموع السنوي من الأمطار هو عادة "أقل من 50" ملم".

وتكاد التساقطات اليومية ليوم الجمعة تساوي الرقم القياسي الذي سجلته المحمية الوطنية.

ويعرف عن محمية "وادي الموت" على موقعها الإلكتروني بأنها الموقع الأكثر قيظا في العالم والأكثر جفافا في اميركا الشمالية".

ويزور الموقع أكثر من 1,5 مليون سائح سنويا.

ويقدر خبراء مناخ أمميون أن الاحترار المناخي يؤثر على نظام تساقط الأمطار.

وتزداد مخاطر هطول تساقطات قوية مع ارتفاع درجات الحرارة.