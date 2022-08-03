بيلوسي: الصين لا تستطيع منع قادة العالم من السفر إلى تايوان

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء إن الصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إلى تايوان.

وقالت بيلوسي في بيان بعد اختتام زيارة للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي "للأسف، تم منع تايوان من المشاركة في الاجتماعات العالمية، وآخرها اجتماعات منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الحزب الشيوعي الصيني".

وأضافت "في حين أنه يمكنهم منع تايوان من إرسال قادتها إلى المنتديات العالمية، إلا أنه لا يمكنهم منع قادة العالم أو أي شخص من السفر إلى تايوان للإشادة بديمقراطيتها المزدهرة ولتسليط الضوء على نجاحاتها العديدة وتأكيد التزامنا باستمرار التعاون معها".