حتى 14 أغسطس .. 50 جولة يوميا للزوار للتعايش مع حياة "ذا لاين" العصرية

أطلق معرض نيوم لمدينة المستقبل "ذا لاين" فعالياته، مقدما لزواره 50 جولة يوميا في معايشة للحياة العصرية بتصميماته المعمارية وعروضه الهندسية للمدينة المبتكرة، وذلك في مقره بـ"جدة سوبردوم"، ويستمر حتى 14 أغسطس الحالي.

وخصص المعرض لزائريه مرشدين باللغتين العربية والإنجليزية لتعريفهم بمعالم وإمكانات "ذا لاين" المعمارية والهندسية، والوقوف عن قرب على فكرة التصاميم بشكل مباشر. كما يفتح المعرض أبوابه مجانا للزائرين، حيث يمكن حجز التذاكر عبر تطبيق "هلا يلا" للفعاليات.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا من 10 صباحا حتى 11 مساء، لإتاحة الفرصة للاطلاع على تصاميم "ذا لاين" بمقومات فريدة تجعلها نموذجا عالميا لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، التي تتمحور حول الإنسان وتتناغم مع الطبيعة، حيث يبلغ عرضها 200 متر وطولها 170 كيلومترا بارتفاع 500 متر عن سطح البحر.

وسيحظى المعرض بإقامته بعد جدة، في الشرقية ثم الرياض، فيما ستبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترا مربعا، حيث ستسهم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى على 95 % من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لـ 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماما في مدن بهذا الحجم.

كما تعكس تصاميم "ذا لاين" ما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.