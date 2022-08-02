رغم إنهاء العمل بسياسة الطفل الواحد .. الصين تتوقع انخفاض عدد سكانها

سيبدأ عدد سكان الصين بالانخفاض بحلول 2025، بالرغم من إنهاء العمل بسياسة الطفل الواحد بهدف تشجيع الولادات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حسبما أعلنت وزارة الصحة الصينية.

ويواجه البلد الآسيوي أزمة ديموغرافية في ظل شيخوخة سريعة للقوى العاملة وتباطؤ اقتصادي ونمو سكاني هو الأضعف في البلاد منذ عقود، ووصل عدد المواليد في 2021 إلى أدنى مستوى تاريخي له ومن المقرّر أن يستمر في هذا الاتجاه التنازلي.

وحذرت وزارة الصحة الصينيةفي بيان اليوم الاثنين، من أن "مستوى نمو السكان انخفض بشكل ملحوظ. وسيدخل في مرحلة النمو السلبي خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة" (2021 - 2025).

خففت الصين من سياستها لتحديد النسل في السنوات الأخيرة. وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين منذ 2016، ثم 3 أطفال في 2021، لكن هذه القرارات لم تؤد إلى طفرة في المواليد، إذ يشعر الأزواج بعدم الرغبة في توسيع عائلاتهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، وخصوصا تعليم الأطفال.

وقالت "سياستنا في ما يتعلق بالمساعدة على الإنجاب غير كاملة، هناك فجوة كبيرة بين حالة التطور الديموغرافي وتوقّعات السكّان"، ولتشجيع الولادات، تدعم الوزارة تقليل الضغط المالي على الأزواج، من خلال سياسات الإسكان والتعليم والضرائب.

ومنذ يوم الاثنين، بدأت هانغزو الكبيرة تقديم قروض بمبالغ أكبر لشراء أول منزل للأسرة التي لديها 3 أطفال، وأشارت وسائل إعلام إلى أن مناطق أخرى طبقت سياسات داعمة في الأشهر الأخيرة، وفي 2021، سجلت الصين 10,62 ملايين مولود، وهو أدنى مستوى منذ 1978 على الأقل، وفقا للبيانات الرسمية.