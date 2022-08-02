اليابان: درجات الحرارة تقترب من مستويات قياسية

ارتفعت درجات الحرارة في أنحاء اليابان، اليوم الثلاثاء، واقتربت من 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية من حدوث حالات إعياء مرتبطة بالحرارة.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أصدرت الحكومة إنذارا يغطي مناطق واسعة من شرق اليابان إلى غربها، حيث وجهت بتناول الماء وتجنب الخروج من المباني لتجنب الإجهاد الحراري.

وتم تسجيل أعلى درجة حرارة قياسية في اليابان (41.1 درجة مئوية) في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما في عام 2018، وبالمثل في هاماماتسو بمقاطعة شيزوكا في عام 2020.

وذكرت وكالة الأرصاد أن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم إلى 41 درجة مئوية في كوماجايا، شمال طوكيو، و39 درجة مئوية في ناجويا بوسط اليابان، و37 درجة مئوية في وسط العاصمة.

ومن بين إجمالي 914 نقطة مراقبة على مستوى البلاد، ارتفعت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية أو أكثر في 380 موقعا حتى الساعة التاسعة صباح اليوم، بالتوقيت المحلي.

وتعاني بلدان في أنحاء العالم من درجات حرارة مرتفعة منذ أسابيع.