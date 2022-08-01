استطلاع : 70 % من الموظفين يريدون العمل 4 أيام في الأسبوع

خلص استطلاع أجرته شركة ميليو انسايت البحثية، إلى أن 7 من بين كل 10 عاملين في سنغافورة، يريدون العمل لـ 4 أيام في الأسبوع، وذلك لمساعدتهم في تحقيق توازن أفضل في حياتهم.

وذكرت "بلومبيرج" أن بعض الشركات في سنغافورة تطبق حاليا أسبوع عمل أقصر، وتمنح شركة بروبرتي جورو جروب العاملين أيام راحة أكثر، إضافة إلى أعمال أخرى أصغر، ويشار إلى أن ترتيبات العمل المرنة تتصدر الأضواء خلال الأعوام الماضية، عقب أن أجبرت الجائحة الملايين على العمل من المنزل.

ويذكر أن 70 شركة في بريطانيا تتيح للعاملين حاليا العمل لـ 4 أيام أسبوعيا بدون نقص في الاجر، وذلك في تجربة لـ 6 أشهر، تعد الأكبر من نوعها في العالم.