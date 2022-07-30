رئيس المخابرات البريطانية: روسيا "يائسة" .. خارت قواها في أوكرانيا

قال ريتشارد مور مدير جهاز المخابرات الخارجية البريطانية (إم.آي 6) في تعليق مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت إن روسيا "تخور قواها" في هجومها على أوكرانيا.

وكتب مور هذا التعليق فوق تغريدة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق على تويتر وصفت فيها الحكومة الروسية بأنها "تزداد يأسا" خاصة وأنها فقدت آلاف الجنود في غزوها لأوكرانيا.