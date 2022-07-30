المقارنة الجاذبة

في إجازتي السنوية سافرت إلى ساحل جميل، وفور وصولي اكتشفت أن المطار الأقرب إلى هذا الساحل لم يكن في المستوى المتوقع، بل لم يقترب منه حتى، فخطر لي عند أول تأخير وعائق روتيني عفا عليه الزمن أن أستغل الوقت لإعطاء ابنتيّ جرعة تربية وطنية عملية.

بدأت بمقارنة جوازات ذلك المطار مع جوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض من حيث المعاملة الشخصية، وسرعة الإنجاز، واستخدام الأجهزة الموضوعة أمام منسوبي الجوازات من الجنسين في المطارين، وكانت جملتي تحديدا "شفتوا كيف حنا متقدمين عليهم".

واصلت على هذا المنوال بقية الرحلة، واتتني فرص تناسب تفكيرهما وتلتقي مع اهتماماتهما، فهناك تغطية شبكة الجوال، وهناك قوة شبكات الإنترنت، وهما من أهم الأشياء لدى المراهقين، وهناك وسائل الدفع الرقمية، وغيرها، وجميعها كانت مقارنات جاذبة للانتباه لواقعيتها، ولأنها كانت جميعا في مصلحة بلادنا.

لو ظللت أتحدث نظريا عن كثير من مناحي التقدم التي أحرزناها لن تصل الصورة، وربما سيبدو حديثي مثل حديث المعلمة أو المعلم في الصف، لكن المقارنة الوقتية الحاضرة والعملية أثبتت جدواها، وأصحبت لازمة بقية الرحلة في كثير من الأشياء التي نعلق عليها مرة جادين وأخرى متندرين.

كثير من الدول في المنطقة وحول العالم ظلت على انطباعاتها السابقة عن نفسها، بعضها غرها تقدمها في زمن ما، وبعضها الآخر ينظر إلى أمثلة غير واقعية أو لا يستطيع الوصول إليها فبقي ساكنا في مكانه.

نحن ولله الحمد تحقق لدينا الكثير، بل إن أجيالنا الجديدة لديها مقاييس ومعايير رقمية واتصالية في حياتهم اليومية لم يعد في إمكانهم قبول الأقل منها، ورغم أن الحياة الرقمية ليست كل شيء، لكن تسخيرها لخدمة الإنسان والتنمية أمر أصبح معتادا لدى أبنائنا الذين سيكبر جلهم ولم يتعرضوا للروتين أو البيروقراطية التي عرفناها وعشناها في أي مجال كان.

القصة الصغيرة في جزء من هذه الرحلة أخذتني إلى قصة التعليم، والفرق بين تلقين طفل مدخلات أو معلومات كثيرة عن أي شيء في الحياة، وبين جعله يراه أو يعيشه عمليا، فالفرق شاسع في وصول المعلومة، وفي طريقة تعاطيه معها التي تنتقل من "واجب الحفظ" إلى "إمكانية التأمل"، ومن ثم المقارنة وتحقق المعرفة.

العملي أكثر وصولا من النظري، والمثال الحي الذي يحدث أمامك خير وسيلة للتعلم أو المقارنة وإصدار الأحكام، وفي الأمثلة العملية يكون الجذب والإقناع سريعا وفاعلا.

لا يكفي أن تقارن لتعلم أطفالك، حاول أن تكون المقارنة جاذبة، وواقعية.