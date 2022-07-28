الأسهم السعودية ترتفع  1% وتتداول فوق مستوى 12150 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 1 في المائة، والتي تعادل

130 نقطة ، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 12150 نقطة.

وقاد ارتفاع السوق، قطاع البنوك بشكل رئيسي بعد رتفاعه 1 في المائة، تلاه قطاعي الطاقة والمواد الأساسية.

وتداول سهم مصرف الراجحي على مكاسب 1.2 في المائة، في حين ارتفع سهم أرامكو 0.6 في المائة، وهما الأكثر دعما لحركة المؤشر العام.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس أمس لكبح جماح التضخم،

وأقتفت البنوك المركزية في ‫السعودية وقطر‬ والكويت والبحرين‬ و كذلك الإمارات أثر الاحتياطي الفيدرالي لترفع أسعار الفائدة.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 155 شركة تصدرها سهم زجاج بمكاسب تجاوزت 5 في المائة.

بينما تراجعت أسهم 26 شركة بصدارة المتحدة للتأمين بعد تراجع السهم 5 في المائة.