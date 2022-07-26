الذهب يرتفع قبيل اجتماع المركزي الأمريكي والفضة تقفز 1.2%

ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم، مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب 0.5 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وبحسب "رويترز"، انخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1 في المائة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء. ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 18.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2018.09 دولار.