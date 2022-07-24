الزميل الدكتور الحويماني رئيسا للجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية 

تم اختيار الزميل الدكتور فهد عبد الله الحويماني الكاتب والمحلل في صحيفة "الاقتصادية" رئيسا للجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في دورتها التاسعة، فيما اختيرعبد العزيز محمد العجاجي نائبا للرئيس.

ويعد الزميل الحويماني المؤلف لعدة كتب في مجال الأسواق المالية، والعجاجي الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي السعودية، من الكفاءات المتميزة في مجال مصرفية الشركات والمصرفية الدولية.

وتولي هيئة السوق المالية أهمية لتفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم والعمل على إيجاد آلية منظمة لتعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.

وشكلت الهيئة اللجنة الاستشارية في 2013 لتقديم التوصيات والمقترحات ودراسة الموضوعات المنبثقة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، فيما يعمل يزيد الدميجي أمينا عاما للجنة.