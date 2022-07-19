الذهب يستقر مع اقتراب اجتماعات بنوك مركزية والبلاديوم يقفز 1.3%

استقرت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1704.80 دولار.

وانخفض الدولار 0.5 في المائة مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، وفقا لـ"رويترز".

ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 في المائة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 في المائة الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.75 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 862 دولار بينما قفز البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1878.13 دولار.