ارتفاع كبير في عدد عمليات الدفن في المناطق التي يسيطر عليها الروس في أوكرانيا

كشف تحليل صور الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعي زيادة حادة في عدد عمليات الدفن في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا بما في ذلك في ماريوبول حسب تقرير نشرته منظمة غير حكومية الجمعة.

وتحدث "مركز مرونة المعلومات" وهو منظمة غير حكومية تكافح المعلومات المضللة، عن ست مناطق كانت أو لا تزال في أيدي روسيا في أوكرانيا.

وقال بنيامين ستريك مدير التحقيقات في المركز إن "معلومات المصادر المفتوحة يمكن أن تؤمن وصولا غير مسبوق إلى ما وراء الخطوط الأمامية وإلى المناطق التي تحتلها القوات الروسية".

ففي مقبرة ستاروكريمسكي في ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، قدر معدو التقدير بألف عدد القبور الجديدة التي سجلت بين 21 تشرين الأول 2021 و28 آذار/مارس 2022، أي بعد شهر على اندلاع الحرب.

وارتفع عدد المقابر الجديدة 1141 على صور الأقمار الصناعية بين 28 آذار/مارس و12 أيار/مايو وأكثر من 1700 مقبرة أخرى بين 12 أيار/مايو و 29 حزيران/يونيو ، وفقًا لمعدّي التقرير.

وقال بنجامين ستريك إن "تقريرنا يكشف الضغط الشديد والمستمر على الحياة المدنية في أوكرانيا"، معتبرا "المدافن المرتجلة والعدد المتزايد من القبور لا سيما في المناطق المحتلة وحولها مثالاً صارخًا على عدد وفيات المدنيين".

وللحصول على هذه الأرقام، قاطع الباحثون صور الأقمار الصناعية مع بيانات تحديد الموقع الجغرافي لا سيما من وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت صورهم أيضا خنادق كبيرة في موقعين بالقرب من ماريوبول، في بيونيرسك ومانغوش، بالإضافة إلى قبور حفرت على عجل في جميع أنحاء المدينة.

وتفيد تقديرات أوكرانيا بأن 22 ألف مدني قتلوا في ماريوبول التي كانت مسرحًا لأعنف قتال في الحرب حتى الآن.

في خيرسون، المدينة الجنوبية التي احتلها الروس أيضا يقدر المركز الدولي للعلاقات الدولية أنه تم حفر 824 قبرًا بين اندلاع الحرب وبداية نيسان/أبريل.

ويقدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا بخمسة آلاف لكنه يقر بأن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.