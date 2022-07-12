لعبة Rocket League الشهيرة تفتتح منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية في موسم الجيمرز

تفتتح اللعبة الشهيرة Rocket League منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز الحدث الأكبر على مستوى العالم في الرياضات والألعاب الإلكترونية والذي يمتد لفترة 8 أسابيع وتحتضنه السعودية بمدينة الرياض.

وعلى مدار 4 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 14 يوليو، سيقوم 24 من أفضل الفرق في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا بالتنافس للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من جوائزها المالية التي تبلغ 2 مليون دولار أمريكي. حيث سيحصل الفريق الحائز على المركز الأول على مبلغ 500,000 دولار، في حين سيحصل الفريق الوصيف على مبلغ 300,000 دولار، وسيكون نصيب الفرق الحاصلة على المركز الثالث والرابع 200,000 دولار، كما سيحصل أصحاب المركزين السادس والسابع على مبلغ 115,000 دولار.

وقال الأمير فيصل بن بندر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية "سعداء في الاتحاد باقتراب موعد أولى بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز، حيث قام فريق العمل طوال الشهور الماضية بجهود استثنائية في التخطيط والإعداد حتى نصل إلى هذه اللحظة المميزة" وأضاف سموه: "تعتبر Rocket League من أشهر الألعاب الإلكترونية وتمتلك الملايين من اللاعبين والمتابعين في مختلف أنحاء العالم، لذلك ستكون أفضل بداية للموسم. وستمنح الجميع فرصة مشاهدة أعلى مستويات الاحتراف في الرياضات الإلكترونية المشابهة لأفضل البطولات العالمية الخاصة باللعبة الشهيرة. كما تعتبر الأيام المقبلة علامة فارقة في مسيرة الاتحاد ومساعيه لبناء إرث رياضي إلكتروني خاص في وطننا الحبيب، ونتطلع بحماس كبير للانطلاق الرسمي للموسم".

وتضم قائمة الفرق المشاركة أحد أبرز الفرق السعودية بالإضافة إلى أفضل الأسماء العالمية في اللعبة الشهيرة ومنها: فريق FURIA Esports من أمريكا الجنوبية، وفريق FaZe Clan وفريق Moist Esports من أمريكا الشمالية، وفريق Dignitas وفريق Endpoint CEX من أوروبا. وستكون البطولة في مرحلة المجموعات بنظام الإقصاء المزدوج حيث يعتبر الفريق الذي يحقق أفضل نتيجة من 5 مواجهات فائزا. وتنقسم المجموعات إلى 4 تضم كل مجموعة 6 فرق حيث سيتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة. مما يعني تأهل 8 فرق للتصفيات النهائية والتي ستلعب بنظام الإقصاء المباشر حتى يتم تحديد الفريق الفائز باللقب.

وعبر أحمد الربيش عضو الفريق السعودي Team Falcons عن حماس الفريق للمشاركة في بطولة عالمية على أرض المملكة، وقال: "بالنسبة لنا كلاعبين محترفين يعتبر خوض منافسات بطولة عالمية مباشرة لأول مرة أمام جماهيرنا وعلى أرض الوطن فرصة كبيرة جداً ونحن فخورون بأن نكون أحد الفرق التي تمثل المملكة في بطولات الرياضات الإلكترونية ضمن موسم الجيمرز. شاركنا في العديد من البطولات الدولية مثل سلسلة بطولات Rocket League ولدينا ثقة كاملة في قدراتنا وإمكانياتنا وسنقدم أفضل ما لدينا لنعكس صورة مشرفة للفرق السعودية أمام الجميع".

وسيتم بث مجريات البطولة التي يتم ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف المنصات من خلال 8 لغات مختلفة لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولة.

وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.