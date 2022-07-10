وزيرة الدولة للتجارة في بريطانيا تعلن ترشحها لرئاسة الوزراء

أعلنت وزيرة الدولة للتجارة في بريطانيا بيني موردنت اليوم الأحد نيتها الترشح لرئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون، لتصبح تاسع نائب من حزب المحافظين يعلن خوضه الانتخابات.

وقالت موردنت في تغريدة على تويتر "قيادتنا يجب أن تتغير. يجب أن يكون الاهتمام أقل بالزعيم وأكثر بكثير بالسفينة".