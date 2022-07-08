دعوى قضائية ضد تيك توك في أمريكا بعد وفاة طفلتين بأحد التحديات

رُفعت دعوى قضائية ضدّ منصة تيك توك في كاليفورنيا نتيجة وفاة طفلتين شاركتا في تحدي التعتيم ("بلاك أوت تشالنج") الذي يشجّع المستخدم على خنق نفسه حتى الإغماء.

وتتهم الدعوى المرفوعة أمام إحدى محاكم لوس أنجليس الأسبوع الماضي خوارزمية تيك توك بنشر "عن قصد وبشكل متكرر" مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم الذي أدى السنة الفائتة إلى وفاة فتاة تبلغ ثماني سنوات في تكساس وأخرى في سنواتها التاسعة في ولاية ويسكونسن.

وقال ماثيو بيرغمان، وهو محام في مركز القانون الخاص بضحايا وسائل التواصل، الذي رفع الدعوى ضد تيك توك أنّ المنصة "عليها تحمّل مسؤولية نشر المحتوى الذي ساهم في مقتل هاتين الفتاتين الصغيرتين" بحسب الفرنسية.

وتابع أن "تيك توك استثمرت مليارات الدولارات لتصمّم عن قصد برامج تروّج لمحتوى خطر تدرك بنفسها مدى خطورته واحتمال تسببه بوفاة مستخدمي المنصة".

وتزعم الدعوى أنّ خوارزمية تيك توك روّجت مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم لكل من الفتاتين اللتين توفيتا بعدما خنقتا نفسيهما، إذ استخدمت إحداهما حبلاً فيما اعتمدت الأخرى طوق كلب. وسُجلت وفاة عدد من الأطفال في إيطاليا وأستراليا ودول أخرى اعُتبرت مرتبطة بتحدي التعتيم.

