من بينهم مستشارون.. 16 موظفا في البيت الأبيض لا يتقاضون رواتب

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن الرواتب السنوية لجميع موظفي البيت الأبيض، وأرسلت قائمة بجميع الموظفين البالغ عددهم 474 إلى الكونجرس.

وبحسب مسيرات الرواتب لموظفي البيت الأبيض تتراوح الرواتب من 0 دولار في السنة إلى 180 ألف دولار، مع حصول الأغلبية العظمى من الموظفين على أكثر من 100 ألف دولار. بينما كارين جان بيير السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض هي واحدة من 24 موظفا يحصلون على 180 ألف دولار كحد أقصى، جنبا إلى جنب مع سوزان رايس مستشارة السياسة المحلية وعدد قليل من المستشارين القانونيين والسياسيين الآخرين.

هناك أيضا 16 موظفا لا يتقاضون رواتب على الإطلاق، مدرجين بسعر 0 دولار سنويا. ومن بينهم رمزي قاسم، كبير مستشاري بايدن للهجرة، وجاستن ليفيت المستشارة الخاصة للسياسة الاقتصادية.

وبحسب "فوكس نيوز" يطلب من البيت الأبيض الكشف عن رواتب موظفيه في تقرير يقدم إلى الكونجرس كل عام.

وتظهر قائمة هذا العام أن الإدارة أضافت موظفين إضافيين حصلوا على راتب 180 ألف دولار كحد أقصى مقارنة بعام 2021، رغم مغادرة جين ساكي السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، كما يتقاضى رون كلاين، رئيس موظفي البيت الأبيض، أعلى راتب.

ويتقاضى 12 موظفا الحد الأدنى من الراتب غير الصفري وهو 48 ألف دولار، وتشمل القائمة منسقي الرحلات والكتاب الرئاسيين وشركاء البحث.

رغم من عدم إدراج بايدن كموظف في البيت الأبيض، إلا أن راتبه السنوي يبلغ 400 ألف دولار، وهو الرقم المعتاد لرئيس في منصبه، ولا يشمل الراتب 50 ألف دولار (بدل المصروفات) ولا 100 ألف دولار من مصاريف السفر التي يتلقاها.