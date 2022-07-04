رواد فضاء روس يحتفلون بالسيطرة على منطقة لوجانسك الأوكرانية في الفضاء

احتفل رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية اليوم بسيطرة روسيا على منطقة لوجانسك الواقعة في شرق أوكرانيا، في تحول مهم بالنسبة لموسكو في عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ووصفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) سيطرة موسكو على منطقة لوجانسك "بيوم تحرير يستحق الاحتفال به على الأرض وفي الفضاء".

ونشرت الوكالة صورا لرواد الفضاء أوليج آرتمييف ودينيس ماتفييف وسيرجي كوراسكوف وهم مبتسمون ويرفعون أعلام حلفاء روسيا في شرق أوكرانيا، جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين اللتين أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا، بحسب "رويترز" .

وكتبت الوكالة عبر تطبيق تيليجرام "إنه يوم طال انتظاره، يوم ينتظره أهالي المناطق المحتلة في لوجانسك منذ ثمانية أعوام".

كانت روسيا أعلنت أمس الأحد أن قوات روسية وقوات انفصالية سيطرت بالكامل على منطقة لوجانسك بعد انتزاعها ليسيتشانسك، آخر مدينة كبرى في لوجانسك.

وقالت أوكرانيا التي تعهدت باستعادة الأراضي التي فقدتها إن قواتها انسحبت من آخر معقل لها في المنطقة حفاظا على حياة الجنود. وأضافت كييف أن قواتها ستعيد تجميع صفوفها مجددا لشن هجوم مضاد بمساعدة الأسلحة الغربية طويلة المدى.