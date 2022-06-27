"البنك العربي الوطني" يوصي بتوزيع 750 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الاول من عام 2022م
|اجمالي المبلغ الموزع
|750مليون ريال
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|1,500,000,000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|0.50 ريال بعد خصم الزكاة
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 5
|تاريخ الأحقية
|أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الاربعاء 30-11-1443هـ الموافق 29-06-2022م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاحد تاريخ 04-12-1443 الموافق 03-07-2022
|تاريخ التوزيع
|يوم الاثنين 19 -12-1443 الموافق 18-07-2022
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