"البنك العربي الوطني" يوصي بتوزيع 750 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

تاريخ الأحقية

أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الاربعاء 30-11-1443هـ الموافق 29-06-2022م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاحد تاريخ 04-12-1443 الموافق 03-07-2022