على الرغم من إلغاء الرحلة.. رواندا ملتزمة باستقبال المهاجرين القادمين من بريطانيا

أكدت الحكومة الرواندية اليوم التزامها استقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء رحلة لنقل عدد من هؤلاء من بريطانيا بسبب طعون قضائية.

وقالت الناطقة باسم الحكومة يولاند ماكولو لوكالة فرانس برس إن هذه التطورات لا لن تثبط عزيمتنا ورواندا ما زالت ملتزمة بالكامل العمل على إنجاح هذه الشراكة. وأضافت أن رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم.