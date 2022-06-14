 بدعوة من الملك سلمان.. الرئيس بايدن يزور السعودية منتصف يوليو ويشارك في قمة مع قادة دول المنطقة

أصدر الديوان الملكي اليوم بيانا جاء فيه دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، للرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافق لـ 15 و 16 يوليو 2022، وذلك وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة.

ويلتقي الرئيس بايدن خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضوره قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن ، والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.