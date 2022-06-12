"بترورابغ": تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.
|تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
|1443-11-15 الموافق 2022-06-14
|تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية
|1443-11-22 الموافق 2022-06-21
|تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة
|1443-11-27 الموافق 2022-06-26
|تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
|يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ،وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد
|تفاصيل الطرح المتبقي
|في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهدي التغطية المذكورين في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.
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