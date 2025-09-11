"أبل" تهيئ لفكرة شراء "آيفون" بـ 2000 دولار .. لن تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية

عندما أطلقت "أبل" هاتف "آيفون X" في 2017، لم تكتفِ الشركة بإدخال تقنية التعرف على الوجه والشاشة الواسعة فحسب، بل ساهمت أيضا في إرساء فئة جديدة من الهواتف الذكية، وهي الهواتف التي يتجاوز سعرها 1000 دولار.

بعد مرور 8 سنوات، ظل هذا السعر كما هو تقريبا، فعلى الرغم من ارتفاع التضخم والتحسينات التكنولوجية المستمرة، يبدأ سعر هاتف "آيفون 17 برو" الآن من 1099 دولارا، أي بزيادة 100 دولار فقط، أما سعر هاتف "أيفون" الأساسي فيبلغ 799 دولارا، أي أعلى بنحو 100 دولار فقط من سعر الموديل المماثل في 2017.

قبل إطلاق هاتف "آيفون 17" هذا الأسبوع، توقع بعض المحللين ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لا سيما مع فرض أمريكا رسوم جمركية على واردات الصين، لكن "أبل" لم ترفع الأسعار بشكل كبير. ارتفع سعر نماذج "برو" من 999 دولارا إلى 1099 دولارا، لكن "أبل" خففت من هذا الارتفاع برفع سعة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت.

زيادات طفيفة في أسعار هواتف "أبل"

ارتفع سعر هاتف "آيفون إير" الجديد، الذي يُعد بديلا عن هاتف "آيفون 16 بلس"، بمقدار 100 دولار ليصل إلى 999 دولارا، وبعد أن توقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، حيث هرع بعضهم إلى المتاجر في وقت مبكر من هذا العام لتجنب هذه الرسوم، كانت الزيادة في الأسعار طفيفة.

لكن هذا التخفيض في الأسعار لن يستمر طويلا، فمن غير المرجح أن تستمر الشركة في تحمل تكاليف الرسوم الجمركية بشكل دائم، كما أن نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الصين والهند لن يحل مشكلة ارتفاع التكاليف، وقد بدأت الشركة بالفعل بالإشارة إلى ما سيحدث لاحقاً: عصر هواتف أيفون التي يتجاوز سعرها 2000 دولار.

يقدم هاتف "آيفون 17 برو ماكس" هذا العام خيار تخزين بسعة 2 تيرابايت، بسعر يقارب 2000 دولارا، ويعد هذا أول هاتف أيفون يصل سعره إلى هذا المستوى تقريبا، ولن تحدد أبل هذا السعر إلا إذا كانت مقتنعة بأن شريحة كبيرة من عملائها مستعدة لدفع هذا المبلغ.

الاتجاه واضح. من المقرر أن يطلق أول هاتف "آيفون" قابل للطي من أبل في العام المقبل، مزودا بميزات تنافسية تُضاهي تلك التي يقدمها كل من "سامسونج" و"جوجل". حيث يبلغ سعر هذه الهواتف حاليا ما بين 1799 و 2419 دولارا، بحسب الميزات.

مستخدمو أيفون مستعدون لدفع المزيد من المال

بالنظر إلى أن سعر هاتف "آيفون إير" ذو الشاشة العادية هو 999 دولاراً، ووجود العديد من المكونات المشتركة بينه وبين الإصدار القابل للطي، فمن المرجح أن يكون سعر هذا الأخير ضعف سعر الأول على الأقل، قبل إضافة تكلفة ترقية التخزين والإكسسوارات.

الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، أكد لمستثمري وول ستريت أنه يعتقد أن مستخدمي "آيفون" مستعدون لدفع المزيد من المال، وأشار خلال مؤتمر في 2023 إلى أن "آيفون" أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الناس، مضيفا أن المستخدمين يستعملون الجهاز الآن للدفع، والتحكم في أجهزة المنزل الذكية، وإدارة صحتهم، وتخزين بياناتهم المصرفية.

على المدى البعيد، تعمل "أبل" حاليا على تطوير هاتف "أيفون 20" بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاق أول إصدار، وهو تصميم يتوقع أن يكون ثورياً كما كان إصدار "آيفون X" في وقته. فكما وضع "آيفون X" سعر 1000 دولار معيارا، قد يُحدد "أيفون 20" سعرا جديدا أعلى بكثير.