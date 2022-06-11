بيع كمان "ستراديفاريوس" مقابل 15.34 مليون دولار

بيع نموذج نادر لآلة "ستراديفاريوس"، أشهر الكمانات في العالم، خلال مزاد في نيويورك في مقابل 15.34 مليون دولار، أي أقل بقليل من السعر القياسي (15.9 مليون دولار) لمثل هذه الآلة، على ما أعلنت دار "تاريزيو" المتخصصة.

وكان الكمان الذي صنعه المعلم أنطونيو ستراديفاري (1644-1737) في عام 1714، ملكا لما يقرب من 40 عاما للفنان الروسي الأمريكي الموهوب توشا سايدل (1899-1962)، الذي استخدمه في عزف الموسيقى التصويرية لفيلم "ذي ويزرد أوف أوز" (1939)، أحد أفلام هوليوود الكلاسيكية.

وقال مؤسس ومدير دار "تاريزيو" جيسون برايس لـ"الفرنسية" من مقر الشركة المتخصصة في بيع الآلات النادرة، إن "سايدل كان أيضا مدرس ألبرت أينشتاين، لذلك تجاور هذا الكمان مع عالم الرياضيات أثناء عزفهما رباعيات في منزل ألبرت في برينستون بولاية نيو جيرزي".

من بين آلاف الآلات التي صنعها الحرفي المتحدر من كريمونا، لا يزال هناك حوالى 600 آلة مسجلة اليوم.

وكان الكمان جزءا من مجموعة مونيتسوغو في اليابان. ولم تكشف دار تاريزيو هوية المشتري.