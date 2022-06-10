إدارة بايدن تلغي اقتراحا ترمب بتغيير ألوان طائرة الرئاسة

قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستلغي تغييرا لطلاء طائرة الرئاسة (إير فورس ون) كان قد اقترحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد أن قررت الجهة المسؤولة عن الطائرة أن هذا التصميم سيتسبب في ارتفاع الحرارة أكثر من اللازم.

وتصميم الألوان الخارجية الحالي لطائرة الرئاسة التي يطلق عليها إير فورس ون عندما يكون الرئيس على متنها هو الأبيض ودرجتين باللون الأزرق وتعود تلك الخيارات اللونية لعهد إدارة الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كنيدي.

وكان ترامب، الذي ترك منصب الرئاسة في يناير كانون الثاني 2021، يريد تغيير الألوان لتشمل الأحمر والأبيض والأزرق.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية الحالية طلب عدم ذكر اسمه "لا نبحث حاليا مقترحات ترامب للطلاء لأنها قد تتطلب أعمالا هندسية إضافية وكذلك تتطلب وقتا وتكلفة".