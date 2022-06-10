بعد ضغوط شديدة من قطاع السياحة والطيران.. أمريكا تلغي فحص كوفيد للمسافرين

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن حكومة الرئيس جو بايدن ستوقف العمل بمطلب فحص كوفيد-19 قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها ابتداء من يوم الأحد في الساعة 1201 صباحا وذلك بعد ضغوط شديدة من شركات الطيران وصناعة السياحة.

وستعلن إدارة بايدن أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كوفيد-19 قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة بعد أن قررت المراكز أن هذا الإجراء لم يعد ضروريا بناء على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.

وبحسب (رويترز) قال المسؤول إن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يوما.

ومنذ ديسمبر ألزمت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تطلب فحوصا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.