السعودية تقدم 30 مليون دولار منحة لدعم صندوق أفغانستان الائتماني الإنساني

قدمت السعودية اليوم، منحة بقيمة 30 مليون دولارا، لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى التوقيع على تقديم هذه المنحة، بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض اليوم، بحضور الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وسلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والدكتور صالح السحيباني مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وطارق بخيت المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لأفغانستان، والمهندس محمد الساعاتي رئيس الصندوق الائتماني التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

وتأتي هذه المنحة استمرارا لما قدمته المملكة في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني، من جسور إغاثية جوية وبرية، ودعهما خلال العقود الماضية لعدد من المشاريع في أفغانستان، منها الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال، انطلاقا من استشعارها لمسؤوليتها ودورها في تحقيق الأمن والازدهار لأفغانستان وشعبها.