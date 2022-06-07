"اليونيسف" تدعو العالم إلى الالتفاف لأزمات غير أوكرانيا.. ارتفاع في وفيات الأطفال بالقرن الأفريقي بسبب الجوع

حذرت اليونيسف من ارتفاع كبير في وفيات الأطفال بالقرن الأفريقي إذا لم يتحرك العالم سريعًا، مشيرة إلى أن إثيوبيا وكينيا والصومال تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

ودعت نائبة المدير الإقليمي لليونيسف لشرق وجنوب أفريقيا رانيا دجاش، في مؤتمر صحفي اليوم، العالم إلى أن يلتفت إلى مسائل أخرى غير الحرب في أوكرانيا، محذرة من أنه إذا لم يوسع العالم نظره بعيدًا عن الحرب في أوكرانيا ويتصرف على الفور، فإن انفجارًا في وفيات الأطفال على وشك الحدوث في القرن الأفريقي.

وقالت دجاش: في إثيوبيا كان دخول المستشفى للعلاج أعلى بنسبة 27 في المئة؛ في الصومال كان دخول المستشفى أعلى بنسبة 48 في المئة؛ في كينيا كان دخول المستشفى أعلى بنسبة 71 في المئة.

وأشارت إلى أن هناك ما يُقدّر بنحو 386,000 طفل في الصومال بحاجة ماسة الآن إلى العلاج من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد الحياة، وذلك يتجاوز الآن عدد الأطفال الذين احتاجوا إلى العلاج في وقت المجاعة عام 2011 وعددهم 340,000 طفل - وهي زيادة بأكثر من 15 في المئة في غضون خمسة أشهر.