زيلينسكي : أثق في منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع

أعرب الرئيس الأوكراني، عن ثقته في أن بلاده ستمنح وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من تردد ألمانيا في دعم حملة العضوية.

وقال فولوديمير زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو، "سيكون هذا قرارا ليس فقط لأوكرانيا، ولكن للمشروع الأوروبي بأكمله"، مضيفا "كل ما سيحدث سيحدد ما إذا كان للاتحاد الأوروبي مستقبل أم لا".

وتعتزم المفوضية الأوروبية أن تقرر قريبا أفضل السبل للمضي في عرض عضوية أوكرانيا، الذي قدم بعد فترة وجيزة من شن روسيا حربا عليها أواخر فبراير.

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا ينبغي منح أوكرانيا طريقا مختصرا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وبينما أعربت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالفعل عن دعمها لمنح أوكرانيا وضع مرشح، إلا أن ألمانيا لا تزال مترددة.

وأرسلت كييف، أوليكسي تشيرنيشوف وزير الاتصالات وتنمية الأقاليم، مبعوثا خاصا إلى برلين لتوضيح قضية خطط انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال كييف تأمل في أن يسمي قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا مرشحة لعضوية التكتل في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 23 و 24 يونيو.

وقال أوليكسي تشيرنيشوف قبل اجتماعاته في برلين، "على الاتحاد الأوروبي احتضان أوكرانيا"، مشددا على أن بلاده لا تسعى للحصول على معاملة تفضيلية.

وأضاف "لا نتوقع انضماما من الباب الخلفي ولا نتوقع مسارا سريعا لنا"، مضيفا "كييف ليس لديها مصلحة في أي شكل آخر من أشكال الشراكة مع بروكسل دون العضوية الكاملة وهي فكرة اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، وتابع "ليس لدينا خطط للنظر في أي صيغة أخرى في الوقت الحالي".