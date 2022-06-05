"أكوا باور" توقع اتفاقية الشراء لمشروع ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بـ 401 مليون ريال

أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية الشراء لمشروع ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة انتاجية قدرها 91 ميجاوات والواقع في محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تمكنت الشركة من خلال تقديمها العطاء الأقل بتعرفة 11.2 هللة /كيلوات ساعة من الفوز بالمشروع كجزء من الجولة الثالثة لبرنامج الطاقة المتجددة المطروح من قبل وزارة الطاقة، وقد وقعت الاتفاقية بين شركة ليلى للطاقة الشمسية (شركة المشروع التابعة لأكوا باور) والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) حيث تبلغ قيمة المشروع ما يقارب 401 مليون ريال .

كما أعلنت الشركة عن بدء التشغيل لمشروع الدور 2 بقدرة انتاجية 227 ألف متر مكعب من المياه المحلاه و 1500 ميجاواط من الطاقة يوميا والواقعة في مملكة البحرين. تمتلك أكوا باور حصة قدرها 60% في شركة هايا لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (شركة المشروع).

يتوقع أن يظهر الأثر المالي الكامل لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية ابتداء من الربع الثالث من العام 2022م.