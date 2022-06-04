السعودية تستقبل أوائل الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

استقبلت السعودية السبت طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الاولى منذ تفشي وباء كوفيد-19 ووصل حجاج من اندونيسيا إلى المدينة المنورة السبت لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجّهوا إلى مدينة مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.

وقال وكيل وزارة الحج والعمر لشؤون الزيارة محمد البيجاوي "اليوم استقبلنا اولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من اندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند".

وتابع "اليوم نسعد باستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعج انقطاع عامين بسبب الجائحة"، مضيفا "نحن سعداء وبكامل جهوزيتنا".

