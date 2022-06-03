بايدن يرفض حديث ماسك عن سوء حالة الاقتصاد ويتمنى له حظا سعيدا في رحلة القمر

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة تعليق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن شعور سيء هائل لديه إزاء الاقتصاد، وقال مازحا إنه يتمنى لماسك حظا سعيدا في رحلته إلى القمر.

وذكرت رويترز في وقت سابق اليوم أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين قائلا إنه ينتابه شعور سيء هائل عن الاقتصاد ويحتاج إلى خفض الوظائف في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة نحو 10 في المئة.

وعندما سأل بايدن عن تصريحات ماسك أجاب بالرفض.

وأضاف: "في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك، تزيد شركة فورد استثماراتها بشكل كاسح.. فورد تزيد الاستثمارات وتنتج سيارت كهربائبة جديدة.. يمكن أن أضيف أن هناك 6 آلاف موظف جديد، موظفون بعقد عمل جماعي، في الغرب الأوسط".

وأضاف: "حظا وفيرا في رحلته إلى القمر".

ورد ماسك على تويتر قائلا: "شكرا يا سيادة الرئيس". وأضاف رابطا يشير إلى قيام إدارة الطيران والفضاء الأمريكية بمنح شركة سبيس إكس الفضائية التي يملكها ماسك عقدا في أبريل عام 2021 لصناعة سفينة فضاء تحمل روادا إلى القمر.

