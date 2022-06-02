تراجع الدولار يقفز بالذهب أكثر من 1%

ارتفع سعر الذهب أكثر من 1 في المائة اليوم مع تلقيه دعما من انخفاض الدولار وبيانات تظهر ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب 1.2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1867.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما قفزت في وقت سابق لأعلى مستوى في أسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1870.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.5 في المائة، بعدما ارتفع أمس لأعلى مستوى في أسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 128 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل توقعات بزيادة قدرها 300 ألف وظيفة.

وأظهر تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات قد انخفض بينما ظل الطلب على العمالة قويا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 22.24 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 2.2 في المائة إلى 1018.17 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2018.57 دولار للأوقية.