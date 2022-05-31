وزير العدل يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم تعزيز التعاون والتكامل

استقبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

ونوه وزير العدل خلال اللقاء بالدعم الذي تلقاه المشروعات الوطنية الكبيرة من القيادة، ومنها مشروع نيوم، الذي يسهم في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره.

وتحدث الصمعاني والرئيس التنفيذي لنيوم عن سبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك.