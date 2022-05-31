الأسهم الألمانية تقود تراجع السوق الأوروبية وسط مخاوف بشأن التضخم

انخفض المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6 في المائة، ليقود تراجع أسواق الأسهم الأوروبية اليوم، حيث انخفض المؤشر ستوكس 0.4 في المائة ويتجه إلى تراجع شهري بأكثر من واحد في المائة.

وقاد مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والسفر الانخفاضات حيث تراجع كل منهما بأكثر من واحد في المائة.

وبحسب "رويترز"، تأثرت الأسواق بارتفاع أكبر من المتوقع للتضخم في ألمانيا، والمخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم السنوي في منطقة اليورو عن شهر مايو والمنتظر صدورها اليوم والمتوقع أن تظهر ارتفاعا قياسيا إلى مستوى 7.7 في المائة بعد ارتفاعها إلى 7.4 في المائة الشهر الماضي.

وتصاعدت المخاوف من ارتفاع مطرد في تكاليف الطاقة مع زيادة أسعار النفط بعد أن تعهدت أوروبا بخفض أغلب وارداتها من النفط الروسي.