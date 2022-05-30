وزير الخارجية يبحث القضايا الدولية مع نظيره الأمريكي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.