انخفاض الدولار يدعم الذهب ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1857.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4 في المائة إلى 1855.50 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7 في المائة.

وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي.

وبحسب "رويترز"، سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من مايو، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 22.19 دولار للأوقية. وصعدت حوالي اثنين في المائة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 951.63 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2028 دولارا للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5 في المائة، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.