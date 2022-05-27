«الصحة»: منحنى إصابات كورونا يواصل الانخفاض

واصل منحنى إصابات كورونا في المملكة الانخفاض، حيث سجلت وزارة الصحة 516 إصابة جديدة أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 765305 إصابات.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 563 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 749704 حالات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات 9138 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العناية في المستشفيات 82 حالة.

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات كوفيد - 19، سجلت جدة 145 حالة جديدة، الرياض 122 حالة، مكة المكرمة 43 حالة، 37 حالة جديدة في الدمام، المدينة المنورة 27 حالة، 21 حالة في الطائف، و11 حالة في أبها.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. إلى ذلك قالت وزارة الصحة إن زيادة جرعات التحصين قللت الحالات الحرجة والوفيات، مؤكدة أن التحصين أهم وسيلة لتجاوز مخاطر موجات الأوبئة وخفض مضاعفات الإصابة.

وكانت "الصحة" منذ بدء الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا، كوفيد - 19 لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح في جميع مناطق ومحافظات المملكة.