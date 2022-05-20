بيع سيارة مرسيدس من عام 1955 بسعر قياسي بلغ 135 مليون يورو

بيعت سيارة مرسيدس عائدة إلى العام 1955 وتوجد منها نسختان فقط، في أوائل مايو مقابل 135 مليون يورو، وهو رقم قياسي عالمي لسيارة في مزاد، على ما أعلنت دار "ار ام سوذبيز".

فقد بيعت سيارة مرسيدس كوبيه من طراز 300 SLR Uhlenhaut طراز عام 1955 في الخامس من مايو في مزاد سري بمتحف مرسيدس بنز في شتوتغارت بألمانيا، بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة صناعة السيارات الألمانية.

و بيعت هذه السيارة بسعر يوازي ثلاثة أضعاف السعر القياسي السابق المسجل عام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري "250 جي تي أو" طراز عام 1962، والتي تخطى سعرها 48 مليون دولار في مزاد نظمته "ار ام سوذبيز" عام 2018 بحسب الفرنسية

إلى ذلك، باتت مرسيدس "300 SLR" من بين "أغلى عشر قطع مباعة في تاريخ المزادات"، بحسب ما أعلنت "ار ام سوذبيز" في بيان نشرته في لندن ونقلته الشركة الأم سوذبيز في نيويورك حيث ستنظم هذا الأسبوع مزاد الربيع للأعمال الفنية.

وقال رئيس دار "سوذبيز" بفرعها الأوروبي أوليفر باركرفي تصريحات أوردها البيان إنه شعر "بإثارة مطلقة لضرب مطرقة المزاد على هذه التحفة الفنية في التصميم والهندسة، والتي باتت تضاهي أعظم الأعمال الفنية المباعة" في المزادات.

