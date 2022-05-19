فرنسا تتعرض لموجة حر تحطم الأرقام القياسية

تتسبب موجة حارة في فرنسا تصل درجات الحرارة فيها إلى 35 درجة مئوية في تحطم الأرقام القياسية في شهر أيار/مايو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الخميس، إنه في مونتيليمار بالجنوب، وصلت درجة الحرارة إلى 32.9 درجة مئوية يوم الثلاثاء ما جعله اليوم الأشد حرارة في أيار/مايو منذ 1945.

وفي جزيرة، إيل دو بريا، على ساحل بريتاني الشمالي، كسرت درجة الحرارة البالغة 27.8 درجة رقما قياسيا جرى تسجيله في أحد أيام أيار/مايو في 1922.

وفي ليون، كانت درجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية لخمسة أيام على التوالي. وآخر مرة كان هذا الوضع قائما في أيار/مايو 1945.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك علامات بالفعل على أن أيار/مايو الحالي سوف يتجاوز أيار/مايو الأشد حرارة على الإطلاق في 2011.

وأضافت أن درجات الحرارة لا تشير بأي حال من الأحوال إلى صيف حار غير معتاد. وقالت وزارة البيئة إنه تم دعوة المزارعين والأسر في 16 إدارة فرنسية إلى الاقتصاد في استخدام المياه.

وقالت شبكة فرانس إنفو إن هناك خطرا متزايدا لحدوث جفاف في 22 إدارة.