لقاء سعودي - سويدي يبحث الفرص الواعدة في المملكة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

استضاف المركز الوطني للتنافسية اليوم، لقاءً جمع قيادات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق الاستثمارات العامة، بوفد ممثلي شبكة الأعمال السويدية في المملكة تقدمهم سفير السويد نيكلاس تروفي، وذلك بحضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري.

واستعرضت الجهات المشاركة أدوارها في تحسين ممارسة الأعمال وتسهيلها، إضافة إلى الفرص الواعدة في المملكة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في القطاعات التي تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتدعم تنافسيته إقليميًا وعالميًا، بما يتواكب مع خطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، تناول المركز دوره في تعزيز تنافسية المملكة من خلال الإصلاحات والإجراءات التي تمت لبناء منظومة تشريعية لقطاع الأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تناول دعم بيئة الأعمال لمواكبة التوجهات في التنافسية العالمية المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا بحلول عام 2030م.

يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها ويستضيفها، إلى تعزيز ومأسسة التواصل مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي والعمل كشريك داعم لهم في بيئة الأعمال بالمملكة.